Série D: Iguatu segue invicto, Atlético-CE empata e Tirol perde na rodada

Três equipes cearenses entraram em campo neste sábado (2) para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Iguatu e Atlético empataram, enquanto o Tirol foi derrotado pelo adversário. Os duelos foram válidos pelos Grupo A6 e A7. O Azulão do Centro-Sul segue invicto na competição.

O Iguatu empatou com o Moto Club num duelo sem gols. As equipes se enfrentaram no estádio Nhozinho Snatos. Com o resultado, o Azulão segue na liderança do Grupo A6, agora com 11 pontos somados. São cinco jogos com três vitórias e dois empates na competição nacional em 2026. Os times voltam a se enfrentar no domingo (10), no Morenão, a partir das 16h (de Brasília).

Já no Grupo A7, o Atlético-CE ficou no 1 a 1 com o Fluminense-PI. A Águia abriu o placar com Molano ainda no primeiro tempo mas, na reta final da partida, João Vitor deixou tudo igual no Estádio Presidente Vargas. O ponto somado não muda nada na tabela, que mantém a Águia em quinto e a liderança do Tricolor do Piauí. O novo duelo será no domingo (10), às 16h, no Lindolfo Monteiro.

O outro duelo do dia ocorreu entre Tirol e Altos, no Lindolfo Monteiro. Betinho abriu o placar para os donos da casa, China ampliou. A Coruja chegou a diminuir com Hulk, mas não conseguiu igualar o marcador fora de casa. A equipe cearense segue sem vencer na competição e está em sexto lugar do Grupo A7, com dois pontos. O novo confronto será no sábado (9), a partir das 16h, no PV.

Do mesmo grupo, o Ferroviário entra em campo para encarar o Piauí somente neste domingo (3). O duelo, válido pela quinta rodada da competição, terá início às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Outro clube cearense que disputa a competição, o Maracanã é vice-líder do A6 e entram em campo no mesmo dia e horário, no Estádio Castelão (MA), quando enfrenta o Sampaio Corrêa.