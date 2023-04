Ceará x Fortaleza ao vivo: acompanhe em tempo real

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar neste sábado (8), às 16h, pela partida de volta da grande final do Campeonato Cearense. O Fortaleza tem a vantagem do empate para chegar ao seu Pentacampeonato, enquanto o Alvinegro tem que vencer por mais de um gol de diferença. Se a vitória alvinegra foi por um gol, o título será definido nos pênaltis. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A partida de volta pela final do Campeonato Cearense acontece às 16h, deste sábado (8).

A partida será transmitida pela rádio Verdinha (FM 92,5), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA

Data: 08/04/2023 (sábado)

Horário: Às 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) FIFA

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA) FIFA

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) FIFA

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) FIFA

4º Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)