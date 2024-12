Saulo Mineiro é procurado por clubes do exterior e pode deixar o Ceará

Saulo Mineiro, destaque do Ceará na temporada 2024, tem recebido propostas e consultas para deixar o Alvinegro de Porangabuçu. O Diário do Nordeste apurou que clubes de seis países procuraram o staff do atacante nos últimos meses, incluindo propostas oficiais.

Dois clubes do México, um clube da Rússia, um clube da China e um clube da Arábia Saudita mantém conversas com o staff de Saulo. Além disso, antes do término da Série B, o jogador recusou uma proposta oficial de um time da Coreia do Sul.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, clubes da Série A do Brasileirão também demonstraram interesse em Saulo e procuraram o staff do atacante, mas até o momento sem apresentar nenhuma proposta oficial.

Legenda: Saulo estreou no profissional no Uberlândia, de Minas Gerais Foto: Fabiane de Paula/SVM

As conversas com os clubes interessados só foram abertas após o término da Série B, já que Saulo estava focado na reta final da competição e na conquista do acesso à Série A. Após a confirmação do acesso, o staff começou a ouvir os contatos das equipes.

A intenção inicial de Saulo Mineiro e de seu staff é permanecer no Ceará em 2025. O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que os agentes estão abertos a considerar possibilidades de saída que sejam boas para o Ceará e para Saulo Mineiro.