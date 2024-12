Série A pode definir todos os rebaixados ao fim da 37ª rodada; Veja quem pode cair

A 37ª rodada da Série A pode definir todos os rebaixados após os jogos de quarta e quinta-feira. Seis clubes ainda estão ameaçados de rebaixamento e correm risco de ficar com as duas vagas restantes, já que Cuiabá e Atlético/GO já estão rebaixados.

Atlético Mineiro (13º com 44), Athletico/PR (14º com 42), Juventude (15º com 42), Fluminense (16º com 40), Criciúma (17º com 38) e Red Bull Bragantino (18º com 38), ainda correm risco.

Legenda: 6 clubes ainda estão ameaçados de rebaixamento na Série A Foto: Reprodução / srgoool

A rodada pode definir os 4 rebaixados caso Criciúma e Red Bull Bragantino perdem seus jogos. Se eles empatarem, o Juventude também precisa empatar e Fluminense vencer.

Se isso acontecer, a Série A de 2025 estará definida com seus 20 clubes, entre eles Fortaleza e Ceará. Se as combinações não acontecerem, fica tudo pra última rodada no domingo (8).

Veja os jogos da 37ª rodada contra o Z4

Quarta-feira

19:00

Vasco x Atlético-MG

20:00

Criciúma x Flamengo

20:00

São Paulo x Juventude

Quinta-feira

20:00

Athletico-PR x Red Bull Bragantino

20:00

Fluminense x Cuiabá