Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (7/5)

Prepare-se para a Lua Nova no signo de Touro. Aproveite o último dia de lua minguante e limpe a casa, faça uma dieta de desintoxicação, corte hábitos e vícios, finalize relacionamentos, limpe papéis, faça poda, apare a grama, faça um balanço financeiro, finalize pendências, corte despesas e renegocie ou quite dívidas. Hoje, o Sol fará uma conjunção com Saturno. A terça-feira pede responsabilidade e compromisso. Aproveite o dia para estruturar suas ideias ou projetos e ajuste o que está fora do lugar. Mercúrio está facilitando a sua comunicação, principalmente quando se trata de conversas difíceis. Hoje é um dia bom para lembrar que mesmo diante dos fracassos, você precisa persistir. Continue tentando e busque amadurecimento emocional.

Áries

Hoje você vai ter mais consciência do seu poder e, por consequência, mais confiança em si mesmo(a). Confie nos seus talentos e dê um passo rumo a sua realização financeira

Touro

Hoje você vai se sair muito bem em qualquer desafio, taurino(a). Foque na sua autoafirmação e deixe pra lá as adversidades. O momento é propicio para consolidar sua posição no grupo de amigos ou numa organização.

Gêmeos

Continue focado(a) no que você quer construir a longo prazo. Que tal aproveitar a terça-feira e desenhar o futuro da sua carreira. Não tenha medo de assumir novas responsabilidades.

Câncer

Faça ajustes, organize sua bagunça e tente colocar tudo no lugar. Busque ampliar sua visão. Tente enxergar novas possibilidades que estão a sua frente. Chegou a hora de planejar e executar.

Leão

Aproveite o último dia de Lua minguante e finalize o que impede sua escalada. Tire as pedras do caminho, deixe de lado os pesos, pare de carregar mochilas pesadas e continue subindo rumo ao topo.

Virgem

O dia pede e promete maior consciência do seu poder, virginiano(a). Eu sei que bem acompanhado você vai mais longe, mas não esqueça da sua potência e não entregue mais seu poder para o outro. Sinto que novas parcerias ou contratos se aproximam.

Libra

Olhe para o seu tempo e capacidade de organização. Aproveite que a disciplina Saturnina entra em cena e você pode transformar toda essa rotina pesada e executar as tarefas diárias da melhor forma.

Escorpião

Seus relacionamentos já passaram por muitos testes, mas o que for decidido hoje terá a potencialidade de perdurar. Pode ser uma conversa para resolver um mal entendido ou uma nova parceria surgindo na sua vida.

Sagitário

Aproveite o dia para se dedicar à execução de tarefas domésticas ou que fazem parte da sua vida íntima. Olhe para suas ações passadas e tente conciliar com tudo que você está vivendo no momento presente. Tente acessar seus lado racional e seguir com maturidade.

Capricórnio

Aproveite seu poder comunicativo, capricorniano(a). Não importa as adversidades, mal entendidos e os fardos que você vem carregando. Aproveite a terça-feira para esclarecer, fazer acordos e divulgar suas ideias. Você estará muito mais confiante.

Aquário

Você pode resolver sua vida por meio da disciplina e responsabilidade. Não assuma nada a mais do que é capaz de suportar. Se valorize e coloque limites, pois você já tem consciência das suas reais possibilidades. Aproveite e mostre sua competência para o mundo.

Peixes

Hoje você vai se sentir mais seguro e mais confiante do que nunca. Você já tem consciência do que precisa ser feito. Alinhe seus objetivos mantendo os pés firmes na realidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.