CAPTEI: João Santiago comemora maioridade

No sábado, 18, João Santiago antecipou por um dia a chegada aos 18 anos para celebrar o seu dia 19 de maio em grande estilo. O estudante do INSPER deu uma pausa nos estudos apenas nesse final de semana e retornou a Fortaleza para comemorar seu aniversário de maioridade ao lado da família e dos melhores amigos.

A festa aconteceu no final da tarde do sábado, no apartamento dos pais do aniversariante, Marcelo e Malu Miranda, localizado no bairro do Meireles.

Animando a festa, DJ Marcelo Gomes, o preferido da turma.

Legenda: DJ Marcelo Gomes Foto: Arquivo pessoal

Por lá, reencontros, momentos de descontração e, o que João mais gosta: a companhia dos amigos e familiares.

Ganhe o mundo, João Santiago! Ele está aí para iniciar sua nova fase cheia de expectativas e sonhos. Com certeza, daremos muitos parabéns não só por troca dos números da idade, mas por números de conquistas!

Dito isso...

Vem ver as fotos enviadas para a nossa coluna:

Legenda: Malu e João Santiago Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Santiago com o avô Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Santiago com Cristina Miranda Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Santiago entre Isabel e Pedro Gomes de Matos Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Santiago entre Fernando Férrer e Adriana Fuíza de Miranda Foto: Arquivo pessoal

