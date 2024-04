Análise: Leão goleia em bela atuação contra o Boca em noite de Lucero, Pikachu, Pochettino e Vojvoda

A vitória do Fortaleza por 4 a 2 diante do Boca Juniors é gigante. É mais uma página gloriosa da centenária história do clube cearense, que se acostumou a noites incríveis de Libertadores e Sul-Americana. Nesta quinta-feira, que ficará marcada na memória dos torcedores, seja os presentes no Castelão ou não, o Leão foi gigante contra um gigante do continente: o Boca Juniors, dono de 6 títulos da Libertadores e 2 da Sul-Americana.

A goleada tem a marca de 4 personagens, por mais que praticamente todo time do Fortaleza tenha sido avassalador na etapa final de jogo. O técnico Juan Pablo Vojvoda, um gigante na história do clube, montou uma equipe surpreendente, saiu na frente do placar, e quando a equipe caiu de rendimento ao fim do 1º tempo com o empate, transformou o time na etapa final sem realizar uma mudança sequer.

Obvio que eu não estava no vestiário tricolor para ouvir o que Vojvoda disse e planejou para a 2º etapa, mas o técnico fez seus comandados voltarem para a etapa final com uma postura sensacional, agressiva e marcando 3 gols em 17 minutos. Vojvoda é um senhor treinador.

Se tratando de jogadores, três merecem destaque. O primeiro deles é Pochettino. Ele não fez gol, mas deu três assistências. Foi a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza, disparada. Ele simplesmente, deu o passe do 1º gol do jogo, de Lucero, colocou a bola na cabeça do companheiro em cobrança de falta para o 2º gol e no 3º, de Pikachu, fez um lançamento perfeito. Que noite do meia argentino, que foi revelado pelo Boca Juniors e destruiu contra seu clube formador.

O outro personagem é Lucero. Ele mostrou toda sua categoria de centroavante com um gol logo no início, e um belo gol de cabeça, de técnica, bem colocada para vencer Romero. Ou seja, decisivo.

Legenda: Lucero marcou dois gols na histórica vitória do Fortaleza contra o Boca Juniors Foto: KID JUNIOR

E por fim, Pikachu, que cresce demais em jogos grandes como os desta quinta-feira. Ele mostrou mais uma vez sua veia artilheira, marcando os gols que fecharam o placar, o 3º e o 4º gol.

A vitória leonina foi gigante e encaminha a vaga no Grupo D como líder. São 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento, e dá para administrar a vantagem de 5 pontos para o Boca nas 3 rodadas finais. Pelo futebol que está jogando, muito superior aos adversários do grupo, o time cearense não deve ter dificuldade para garantir a vaga direta na 2ª Fase pela liderança.