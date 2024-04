Fortaleza venceu cinco times já campeões da Libertadores em competições internacionais; veja quais

O Fortaleza venceu o Boca Juniors com autoridade na noite desta quinta-feira (25), em jogo da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time xeneize foi o quinto campeão da Libertadores que o Tricolor do Pici venceu em competições internacionais. Mais de 55 mil torcedores acompanharam o duelo histórico na Arena Castelão.

Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o Leão goleou a equipe argentina por 4 a 2, com gols de Lucero (2) e Yago Pikachu (2). Merentiel e Zenón descontaram para os visitantes. Além do Boca Juniors, que soma seis títulos da Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) e três Mundiais (1977, 2000 e 2003), a equipe cearense venceu outras quatro equipes com títulos no maior torneio de clubes continental em competições internacionais: Independiente, Colo-Colo, San Lorenzo e Corinthians.

O Leão venceu o Independiente, maior campeão da Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) e um Mundial, no jogo da volta da Fase de Grupos da Sul-Americana de 2020. O Leão perdeu o primeiro duelo por 1 a 0, mas venceu o último por 2 a 1. Apesar do resultado, foi eliminado, pois o Rey de Copas tinha a vantagem do gol fora de casa.

Legenda: Lucero marcou dois gols na vitória do Fortaleza contra o Boca Juniors. Foto: Kid Junior/SVM

Em 2022, já sob comando do técnico argentino Vojvoda, o Tricolor disputou pela primeira vez o maior torneio da Conmebol. Na ocasião, a equipe venceu o Colo-Colo (vencedor da Libertadores em 1991) fora de casa, por 4 a 3, em jogo da Fase de Grupos. O Leão avançou para as oitavas, mas acabou eliminado pelo Estudiantes.

Dono da Glória Eterna de 2014, o San Lorenzo foi derrotado pelo Fortaleza nas duas oportunidades em que se enfrentaram na Sula de 2023. Os duelos de ida e volta ocorreram na Fase de Grupos da competição. Nos domínios adversários, o Tricolor venceu por 2 a 0. Já na Arena Castelão, aplicou o placar de 3 a 2 e avançou de fase.

Na mesma edição, o Tricolor duelou contra o Corinthians (campeão da Libertadores 2012 e dos Mundiais de 2000 e 2012) nas partidas da semifinal. As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro duelo em São Paulo e, diante da torcida tricolor, o Fortaleza venceu os paulistas por 2 a 0. Assim, a equipe cearense garantiu vaga inédita na final da competição, quando empatou com a LDU no tempo normal e ficou com o vice-campeonato após disputa de pênaltis.

Os únicos times campeões de Libertadores que o Fortaleza enfrentou em competições internacionais e não venceu foram Estudiantes (eliminou o tricolor nas oitavas da Libertadores 2023), River Plate (se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores de 2022), Cerro Porteño (adversário na 'pré-'Libertadores 2023) e LDU (na final da Sula 2023).



O Tricolor de Aço volta a campo neste domingo (28), quando enfrenta o Bragantino em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja também Vladimir Marques Análise: Leão goleia em bela atuação contra o Boca em noite de Lucero, Pikachu, Pochettino e Vojvoda Jogada Jornais argentinos repercutem derrota do Boca Juniors para o Fortaleza: ‘grande golpe’ Jogada Boca Juniors volta a sofrer quatro gols em um jogo de competição internacional após 17 anos

VITÓRIAS DO FORTALEZA DIANTE DE CAMPEÕES DA LIBERTADORES



Independiente

Fortaleza 2 x 1 Independiente - Fase de Grupos da Sul-Americana 2020

Colo-Colo

Colo-Colo 3 - 4 Fortaleza - Fase de Grupos da Libertadores 2022

San Lorenzo

San Lorenzo 0 - 2 Fortaleza - Fase de Grupos da Sul-Americana 2023

Fortaleza 3 - 2 San Lorenzo - Fase de Grupos da Sul-Americana 2023

Corinthians

Corinthians 1 - 1 Fortaleza - Semifinal da Sul-Americana 2023

Fortaleza 2 - 0 Corinthians - Semifinal da Sul-Americana 2023



Boca Juniors