Lest Wind: Projeto busca mostrar o potencial das praias cearenses para a prática do kitesurf

Neste sábado (27), o Beach Park em parceria com demais hotéis localizados no litoral leste do Ceará, vai lançar o projeto “Lest Wind”, que busca mostrar o potencial das praias da região para a prática do kitesurf e outros esportes à vela, além de impulsionar a economia local. O evento será fechado para convidados e acontece no “Luau dos Ventos”, em Aquiraz.

Os hotéis participantes do projeto são: Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, em Aquiraz; Varandas Beach, em Cascavel; Zebra Beach Hotel Boutique, em Uruaú; e Jaguaríndia Village, em Fortim

O esporte cresceu nos últimos anos, chegando inclusive a se tornar modalidade olímpica para as Olimpíadas de Paris, na França, que acontecem em 2024.

Calendário 2024

Na cerimônia será anunciado o calendário de 2024, que trará eventos e suas respectivas datas, como o “Kite Girls” que acontece em agosto, reunindo mulheres de todo o país para velejarem juntas, além da “Clínica Pena” em setembro, em que os atletas poderão demonstrar técnicas da modalidade e promover a melhoria na qualidade dos kitesurfistas cearenses.