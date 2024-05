Os 20 carros mais vendidos do Ceará em 2024

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram vendidos no Ceará mais de 10 mil carros 0 km, um crescimento de 7% sobre o resultado do ano passado.

Especificamente em abril, as vendas somaram 2,4 mil veículos, equilíbrio em relação ao mês de março.

No acumulado do ano, o Fiat Mobi segue na liderança, aproximando-se das mil unidades comercializadas. Em segundo, surge um SUV, o Creta, com mais de 600 emplacamentos; e em terceiro, o Onix, que já foi o campeão de vendas no Ceará por anos.

Ranking dos 20 carros mais vendidos do CE

Fiat Mobi: 920 Hyundai Creta: 607 GM Onix: 598 GM Tracker: 466 Fiat Argo: 428 VW Polo: 417 Jeep Compass: 416 GM Onix Plus: 387 Hyundai HB20: 380 Jeep Renegade: 321 Nissan Kicks 318 Renault Kwid: 313 Toyota Corolla Cross: 308 Fiat Pulse: 278 VW T Cross: 267 Fiat Fastback: 266 Toyota Corolla: 257 Honda HR-V: 223 BYD Dolphin Mini: 219 Toyota Hilux SW4: 208

