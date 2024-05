Ação em Fortaleza venderá cerveja sem impostos neste mês

Ao longo deste mês de maio, o Feirão do Imposto, organizado pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), concederá descontos em diversos produtos, referentes aos impostos que incidem sobre eles.

Uma das iniciativas é a venda de cerveja sem impostos, no dia 28 de maio. Na composição do preço da bebida, a carga tributária pode representar até 42%. O primeiro estabelecimento confirmado é a Cervejaria Turatti.

Segundo a AJE, outros produtos de diversas áreas entrarão no rol da promoção, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a temática tributária.

Eventos

Em parceria com a Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), a AJE realizá uma série de eventos com o intuito de capacitar, conscientizar e engajar a comunidade empresarial e a sociedade em geral sobre o assunto.

"O cumprimento das obrigações tributárias, principalmente no que se refere aos impostos, é um compromisso essencial de todo indivíduo. É por meio desse pagamento que cada um contribui ativamente para o financiamento das demandas coletivas, assegurando o pleno funcionamento dos serviços públicos vitais que beneficiam a comunidade como um todo. É nossa responsabilidade como cidadãos estar cientes do destino desses recursos e avaliar sua eficácia", destaca Lucas Melo, coordenador geral da AJE.

Saiba mais sobre a AJE

Fundada em 1989, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) foi a primeira desse tipo no País. É uma instituição apartidária e sem fins lucrativos, que trabalha pelo desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Entre os objetivos da entidade estão disseminar a cultura empreendedora, a capacitação dos empresários e estimular o exercício da cidadania.