Maurício Copertino não é mais o técnico do Ferroviário; veja detalhes

O Ferroviário comunicou oficialmente a saída de Maurício Copertino do comando técnico da equipe, na madrugada desta terça-feira (7). A decisão foi tomada após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Tubarão da Barra para o São Bernardo, pela Série C do Brasileirão.

A diretoria da equipe da Barra do Ceará já trabalha na busca de um novo técnico para comandar o Ferroviário no restante da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube coral ocupa a 17ª posição na tabela, com um ponto em três rodadas.

Maurício Copertino comandou o Ferroviário em apenas 11 partidas, somando três vitórias, cinco empates e três derrotas. Na Série C do Brasileirão, o time não faz um bom início de campanha, com duas derrotas e um empate.

“O clube agradece o treinador por todos os serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, disse o clube em comunicado oficial. O próximo jogo do Ferroviário está marcado para o próximo sábado (11), contra o São José, no PV.