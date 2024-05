Ferroviário tenta retorno de Paulinho Kobayashi e técnico dá ‘sinal verde’; veja detalhes

O Ferroviário fez contato na manhã desta terça-feira com Paulinho Kobayashi para ser o novo técnico do Tubarão da Barra. O Diário do Nordeste apurou que o treinador sinalizou positivamente e que o acerto depende apenas do Ferroviário.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a definição do novo treinador do Ferroviário deve acontecer ainda nesta terça-feira (7). O clube também trabalha com outras duas alternativas a Kobayashi: Moacir Junior e Luizinho Vieira.

Legenda: Paulinho Kobayashi com a camisa do Ferroviário Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Paulinho Kobayashi foi campeão da Série D do Brasileirão 2023 pelo Ferroviário, mas deixou a equipe para comandar o Capital. A equipe não tem calendário para o restante do ano, mas renovou recentemente com Kobayashi até o fim de 2025.

Já Moacir Júnior tem 57 anos e comandava o Botafogo-PB. Ele deixou o comando da equipe em abril, após a perda do título do Campeonato Paraibano. Luizinho Vieira tem 52 anos e também está sem clube. Ele treinava o Amazonas até o mês de abril.

A procura do Ferroviário por um novo técnico acontece após o clube acertar a saída de Maurício Copertino do comando técnico da equipe, na madrugada desta terça-feira (7). A decisão foi tomada após a goleada de 5 a 0 para o São Bernardo.