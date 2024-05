Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund: Confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund disputarão, nesta terça-feira (7), o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. A partida de ida terminou com vitória do time alemão pelo placar de 1 a 0. A bola vai rolar às 16 horas (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da SBT; TNT e Max.

PALPITE

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

Gigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Borussia Dortmund

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Enre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt e Karim Adeyemi; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzić.

PARIS SAINT-GERMAIN X BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

Data: 07/05/2024 (terça-feira).

Horário: 16 horas (horário de Brasília).