Mancini avalia início do Ceará na Série B: 'queda de força, competitividade e organização tática'

O Ceará empatou com o CRB pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As equipes se enfrentaram na noite desta segunda-feira (6), no Estádio Presidente Vargas. Após o confronto, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, chamou a atenção para o longo período sem vitórias do alvinegro.

“Não tenha dúvidas que é uma situação que requer atenção. Mais de um mês sem vencer chama atenção. Temos que encontrar soluções para isso. O Ceará vive um momento hoje difícil, muito em cima de alguns atletas que não puderam atuar. A sequência de jogos acabou nos dando possibilidade de enxergar novos jogadores, mas, ao mesmo tempo, temos que ter paciência com eles. É um momento para parar e refletir”, disse.

Ainda sobre o momento do alvinegro, Mancini reforçou a cobrança sobre o período difícil que o Vovô vem enfrentando na temporada, mas ressaltou que a Série B está apenas no início e que é preciso ter calma para que ninguém seja posto em um “moedor de carne”.

“É um momento de turbulência, sabemos disso. A gente aceita as críticas, as cobranças. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco iremos voltar a vencer e tudo vai se encaminhar, e desenrolar melhor no campeonato. O fato de termos dois pontos, liga um sinal de alerta, por ter time que já tem nove (pontos). Mas o campeonato é longo, é de resistência. Ainda tem muita coisa pra ser jogado e eu acho que devemos ter calma. Não adianta querermos pegar as pessoas e botar no 'moedor de carne', seja jogador, treinador ou dirigente, porque não é assim que iremos ajudar o Ceará. Temos que ter calma. Acreditar e ter convicção naquilo que ta sendo feito pra que as coisas possam voltar a andar sozinhas.” Vagner Mancini Técnico do Ceará

ESFORÇO DESGASTANTE

Legenda: Para Mancini, o Ceará sofreu uma queda de rendimento após a conquista do campeonato estadual Foto: Kid Junior/SVM

Segundo Mancini, o Ceará sofreu uma queda de rendimento após a conquista do campeonato estadual e isso teria desorganizado a equipe dentro de campo. Para ele, sua equipe precisou fazer um “esforço fora do comum” para conquistar o Cearense de 2024, o que gerou uma série de desgastes no desempenho do grupo.

“O Ceará fez um esforço fora do comum para ganhar o Estadual, essa é a verdade. E após o Estadual a equipe vem em queda de rendimento. Isso acaba dando uma desorganizada na equipe dentro de campo. Por isso, o time vem tendo, no início da Série B, uma queda de força, uma queda de competitividade e uma queda de organização tática”.

SOBRE O JOGO

O Ceará iniciou o confronto contra o CRB com algumas mudanças em relação ao time que vinha atuando com mais frequência. O alvinegro até saiu na frente, com um gol de Barceló, mas viu o time alagoano empatar o jogo, no final do primeiro tempo, e virar, logo no início da segunda etapa. Ao final da partida, Mancini também falou sobre o desempenho do seu time durante os noventa minutos.

“Começamos bem e tomamos um gol no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo tomamos outro gol, então em um espaço de cinco minutos tomamos dois gols, isso mexe com o emocional dos atletas, mas é um time alterado. Não é o mesmo time que jogou as finais, tem outras peças e vai tentando se reencaixar. Muitas equipes passam por isso, é normal. Óbvio que não queremos, claro que o torcedor não quer e reclama, claro que a gente reclama, mas temos que ter a percepção daquilo que tem acontecido. O momento é de buscar vencer o mais rápido possível para gerar mais tranquilidade para que o atleta possa jogar mais leve. Na segunda etapa a gente ficou ansioso demais e queria fazer o terceiro gol antes do segundo e isso é ruim porque você vai acelerando o jogo e dando oportunidades para o adversário também”, comentou.

Mancini também comentou sobre as mudanças que ele efetuou no time titular desta partida. Entre elas, o recuo de Recalde — para o meio-campo — para dar espaço a entrada de Barceló na vaga de centro avante da equipe.

“O Barceló fez um bom jogo, brigou bastante. Acabou fazendo um gol importante pra gente no primeiro tempo e isso, de certa forma, da moral para o jogador. Ele vinha entrando pouco e hoje, até por falta de opção, achamos que era o momento dele atuar, puxando o Recalde mais pro meio. É um atleta que se dedica muito em campo e que nos dá, em algumas situações, excelente resposta”, avaliou Mancini.

JOVENS ATLETAS

Com as ausências de alguns jogadores no setor ofensivo do Vovô, o técnico do alvinegro vinha sendo bastante questionado sobre o pouco uso de atletas da base durante os jogos da equipe profissional. Contudo, no empate contra o Galo, Mancini pôs em campo João Vitor, no time titular, e, durante a partida, deu oportunidade aos jovens Kaique e Caio Rafael. Após a partida, o técnico do alvinegro avaliou a participação dos jovens atletas.

“São jovens que estão se destacando, não só no Sub-20, mas no dia a dia com a gente. Estão tendo uma atuação interessante. João Victor fez um bom jogo e errou lances normais que todo atleta pode errar. O Kaique acabou entrando, teve oportunidade de fazer o gol, é um atleta de potencial e força, que nesse momento estamos necessitados em campo. A entrada do Caio também foi importante, infelizmente ele acabou lesionando em um lance de calcanhar. São atletas que já estão com a gente e outros também vão aparecer. Temos um elenco reduzido e isso faz com que a gente tenha que olhar para a base. A gente já sabia disso.”

