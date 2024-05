Eduardo Brock, ex-Ceará, tem cidade natal devastada e pede doações: ‘reconstruir tijolo por tijolo’

O zagueiro Eduardo Brock, que defendeu o Ceará entre 2018 e 2020, publicou um vídeo pedindo doações para uma “vaquinha” que busca ajudar o município de Arroio do Meio (RS), atingido pela enchente que assola o Rio Grande do Sul. Brock é natural da cidade.

Nas imagens, o jogador agradeceu a todas as pessoas que já têm realizado doações e contribuído para a reconstrução da cidade, uma das mais afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Com a queda de pontes, a cidade chegou a ter seus acessos bloqueados.

Informações divulgadas pela prefeitura de Arroio do Meio apontam que 90% da população do município perdeu o acesso a fornecimento de água e energia elétrica. Eduardo Brock reforçou o pedido de doações de recursos financeiros, alimentos e itens de casa.

“Vamos todos juntos reconstruir tijolo por tijolo dessa cidade maravilhosa”, disse o jogador no vídeo publicado nas redes sociais. Arroio do Meio está localizada às margens do Rio Taquari e conta com pouco mais de 20 mil habitantes.

Eduardo Brock tem 33 anos e atualmente defende o Cerro Porteño, do Paraguai. Ele acumula passagens por Cruzeiro, Goiás e Paraná, entre outros.