Fortaleza inicia venda de ingressos e libera check-in para jogo contra o RB Bragantino; veja preços

A realização de check-in para sócios-torcedores e a venda de ingressos para a partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pela quarta rodada da Série A, já estão liberadas. Os times se enfrentam neste domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão.

O Fortaleza ocupa atualmente a oitava colocação na tabela de classificação. O time soma quatro pontos em duas rodadas disputadas. Já o RB Bragantino está na primeira posição da Série A. A equipe soma sete pontos em três rodadas disputadas.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também já podem ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube. Este será o quarto jogo seguido do Fortaleza como mandante, de um total de cinco partidas consecutivas em casa.