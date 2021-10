Veja os últimos jogos dos 20 clubes do Brasileiro Série A: quem tem pior e melhor sequência?

O Campeonato Brasileiro da Série A chegou à reta final, com a maioria dos times faltando 10 jogos a cumprir na competição.

Grêmio (12) e Flamengo (13) são as equipes que têm mais partidas a jogar, com muitos jogos atrasados. Sport e Bragantino abriram a rodada 29, com vitória da equipe paulista, e têm 9 partidas pela frente.

Ceará e Fortaleza estão com a mesma quantidade de jogos, faltando 10 partidas para o fim. O Tricolor do Pici enfrenta duas equipes que atualmente figuram no G-6, enquanto o Alvinegro terá 3 destes times pela frente.

Veja sequência de jogos

Legenda: 🔵 (times do G-6) / 🔴 (times do Z-4)

Atlético-MG

Flamengo 🔵

Grêmio 🔴

América-MG

Corinthians

Bahia

Athletico-PR

Juventude 🔴

Palmeiras 🔵

Fluminense

Bragantino 🔵

Grêmio 🔴

Palmeiras

Grêmio 🔴

Santos

Atlético-GO

Fluminense

São Paulo

Fortaleza 🔵

Atlético-MG 🔵

Cuiabá

Athletico-PR

Ceará

Bragantino

Cuiabá

Athletico-PR

Santos

Fortaleza 🔵

Grêmio 🔴

Juventude 🔴

América-MG

Atlético-MG 🔵

Internacional 🔵

Fortaleza

América-MG

Corinthians

São Paulo

Bragantino 🔵

Ceará

Palmeiras 🔵

Santos

Juventude 🔴

Cuiabá

Bahia

Flamengo

Atlético-MG 🔵

Athletico-PR

Atlético-GO

Chapecoense 🔴

Bahia

São Paulo

Corinthians

Internacional 🔵

Sport 🔴

Ceará

Santos

Atlético-GO

*Grêmio

*jogo não marcado

Internacional

São Paulo

Grêmio 🔴

Juventude 🔴

Athletico-PR

Cuiabá

Flamengo 🔵

Fluminense

Santos

Atlético-GO

Bragantino 🔵

Corinthians

Chapecoense 🔴

Fortaleza 🔵

Atlético-MG 🔵

Cuiabá

Flamengo 🔵

Santos

Ceará

Athletico-PR

Grêmio 🔴

Juventude 🔴

Fluminense

Ceará

Sport 🔴

Grêmio 🔴

Palmeiras 🔵

Juventude 🔴

América-MG

Internacional 🔵

Atlético-MG 🔵

Bahia

Chapecoense 🔴

Atlético-GO

Sport 🔴

Flamengo 🔵

Palmeiras 🔵

Santos

América-MG

Ceará

Juventude 🔴

Bahia

Chapecoense 🔴

Internacional 🔵

Flamengo 🔵

América-MG

Fortaleza

Atlético-MG 🔵

Sport 🔴

Grêmio 🔴

Atlético-GO

Fluminense

Chapecoense 🔴

Bragantino 🔵

Ceará

São Paulo

Cuiabá

Bragantino 🔵

Chapecoense 🔴

Ceará

Corinthians

Internacional 🔵

Bahia

Athletico-PR

Palmeiras 🔵

Fortaleza 🔵

Santos

Athletico-PR

Santos

Flamengo 🔵

Bragantino 🔵

Ceará

Internacional 🔵

Atlético-MG

Cuiabá

São Paulo

Corinthians

Palmeiras 🔵

Sport 🔴

São Paulo

Internacional 🔵

Bahia

Fortaleza 🔵

Flamengo 🔵

Palmeiras 🔵

Grêmio 🔴

Athletico-PR

Sport 🔴

Juventude 🔴

América-MG

Ceará

Fluminense

Cuiabá

Athletico-PR

Sport 🔴

Fortaleza 🔵

Atlético-GO

Corinthians

Flamengo 🔵

América-MG

Palmeiras 🔵

Bahia

Juventude 🔴

São Paulo

Flamengo 🔵

Atlético-MG 🔵

Sport 🔴

Cuiabá

Atlético-GO

Grêmio 🔴

Fluminense

Fortaleza 🔵

Santos

Athletico-PR

Palmeiras 🔵

Bragantino

Atlético-GO

Chapecoense 🔴

Corinthians

Fortaleza 🔵

Internacional 🔵

Flamengo 🔵

Cuiabá

Juventude

Bahia

Internacional 🔵

Chapecoense 🔴

Fluminense

Atlético-MG 🔵

Atlético-GO

Bragantino 🔵

Fortaleza 🔵

São Paulo

Corinthians

Sport

Atlético-GO

Fluminense

América-MG

Ceará

Bahia

Flamengo 🔵

São Paulo

Chapecoense 🔴

Athletico-PR

Grêmio

Palmeiras 🔵

Atlético-MG

Internacional 🔵

Fluminense

América-MG

Bragantino 🔵

Chapecoense 🔴

São Paulo

Bahia

Corinthians

Atlético-MG 🔵

*Flamengo 🔵

*jogo ainda sem data

Chapecoense