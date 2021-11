Internacional x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo neste domingo (28), às 19h (horário de Brasília), contra o Santos, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Com 47 pontos, ocupando a 9ª colocação, o Internacional busca se reabilitar na competição. A equipe de Diego Aguirre não vence a três partidas. O Santos, por sua vez, venceu o Fortaleza na última quinta-feira (26), chegou aos 45 pontos e praticamente anulou as chances de rebaixamento. A luta do time santista é para garantir vaga na Sul-Americana.

Palpite para o jogo

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Santos

João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marcos Leonardo e Ângelo. Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica

Santos x Internacional - 36ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 28/11/2021 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Transmissão: Premiere