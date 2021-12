Bráulio Bessa chora, lembra dias de UTI e promessa de enfermeira sobre Fortaleza na Libertadores

O poeta e escritor cearense Bráulio Bessa sempre revela na sua produção e nas redes sociais o amor pelo Fortaleza Esporte Clube.

Após a classificação do time cearense para a Libertadores da América, o poeta relembrou momentos difíceis vividos durante internação em leito de UTI em virtude de infecção de Covid-19, no início de 2021.

Ele se emocionou ao relembrar palavras de uma profissional de saúde, que o atendeu.

Veja o vídeo:

"Véi, eu tô chorando num quarto dum hotel no Rio de Janeiro sozinho aqui agora. Por que meu time vai jogar a Libertadores, meu irmão. Quando eu tive Covid, agora, no início do ano. E saí de casa numa ambulância muito assustado, e eu cheguei no hospital fui direto pra UTI. E eu lembro muito de estar nesse leito de UTI com muito medo, sabe. Aí entrou, acho que uma enfermeira na hora, e perguntou pra mim: tá com medo, poeta? Ela viu, acho, que ela viu o medo no meu olhar. Tá com medo poeta? Eu disse, tô. De morrer. Não sou melhor do que ninguém, né. Ela disse: vai morrer nada, vai ficar bom e vai sair daqui para ver o Fortaleza jogar uma Libertadores. Quando eu tive alta do hospital, o primeiro presente que eu ganhei quando eu cheguei em casa foi uma camisa do Fortaleza. E foi justamente no dia da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza ganhou do Atlético-MG. E hoje o Fortaleza está classificado para a Libertadores. Eu queria está lá no estádio no meio da mundiça, mas eu tô trabalhando. Esse time merece, essa torcida merece. É uma história que tem muita dor também, muito sofrimento. Mas as dores nos levaram para a Libertadores. E como eu digo num poema meu: quem esquece de onde veio, não sabe pra onde vai. E a gente não esquece de onde veio. E tudo que passou e por isso a gente sabe pra onde está indo. Obrigado, Fortaleza!"