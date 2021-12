Perfil da Libertadores parabeniza Fortaleza por classificação inédita

O Fortaleza Esporte Clube está garantido na Libertadores de 2022. A vitória diante do Juventude, nesta sexta-feira (3), assegurou a participação do Tricolor do Pici ao menos na Pré-Libertadores. Em seu perfil oficial, a entidade celebrou a 1ª participação do clube cearense na principal competição de clubes da Conmebol.

"Vem, Fortaleza! Em 2022, o Leão do Pici disputará a CONMEBOL #Libertadores pela primeira vez.", escreveu o perfil nas redes sociais.

O Tricolor do Pici se junta ao seleto grupo de equipes garantidas na Libertadores: Atlético-MG (campeão brasileiro), Flamengo (vice-campeão brasileiro), Palmeiras (campeão da Libertadores), Athletico-PR (campeão da Sul-Americana) e Corinthians são as equipes brasileiras já confirmadas para a próxima edição da competição.