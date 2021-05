Bráulio Bessa é internado com Covid-19 em Fortaleza

O poeta e escritor Bráulio Bessa, 35, apresentou complicações da Covid-19 e está internado em um hospital em Fortaleza, no Ceará, onde deu entrada na tarde de terça-feira (25). As informações são da revista Quem.

Ele teve os primeiros sintomas da doença na semana passada, quando testou positivo para a enfermidade. Por causa da baixa saturação de oxigênio, Bráulio Bessa chegou a ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apresentando melhoras, ele foi transferido para um leito, mas ainda não há previsão de alta.

Internado na UTI por precaução

"Informamos que no dia 16 de maio, Bráulio Bessa sentiu sintomas relacionados à Covid-19, sendo testado positivo logo no dia seguinte. No dia 25 de maio, com baixa saturação e sentindo cansaço, deu entrada no hospital, sendo internado na UTI por precaução", comunicou a assessoria de imprensa do poeta e escritor na noite desta quarta-feira (26).

"Já no dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável. Logo que tivermos novas informações, atualizaremos sobre o assunto”, concluiu a nota.

Natural de Alto Santo, no interior do Ceará, o poeta e escritor faz parte do elenco do programa 'Encontro Com Fátima Bernardes', participando do quadro 'Poesia com Rapadura'.