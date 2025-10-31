Diário do Nordeste
Imagem mostra vacina da Pfizer contra COVID-19 preparada com uma seringa, representando a aplicação de vacinas para imunização contra a COVID-19.

Opinião

Vacina de mRNA contra Covid pode prolongar vida de pessoas com câncer

Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 24 de Outubro de 2025
oxigenio apreendido pandemia covid adulterado respiracao saude investigacao

Segurança

Empresários acusados de adulterar oxigênio medicinal durante pandemia viram réus na Justiça do CE

O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos

Redação 21 de Outubro de 2025
Profissional de saúde segura frasco de vacina contra covid-19

Opinião

Vírus e mutações: entenda como surgem as variantes da Covid-19 e os seus riscos

Novas variantes do vírus podem surgir por causa de mutações, ou seja, mudanças no RNA viral do coronavírus

Foto frontal Italo Henrique
Italo Henrique 09 de Julho de 2025
morcego

País

Cientistas descobrem nova cepa de coronavírus na China com capacidade de disseminação em humanos

A pesquisa reforça, porém, que o potencial do HKU5-CoV-2 'ainda precisa ser investigado'

Redação 21 de Fevereiro de 2025
Estudantes em Caucaia

Ceará

Caucaia retira comunicado oficial de site e diz que cidade não terá aula remota

Prefeitura havia divulgado portaria anunciando a implementação, de forma temporária, do ensino a distância

Redação 05 de Dezembro de 2024
Enfermeiras ajustam leitos de hospital em Fortaleza

Ceará

Com aumento de casos de Covid, Sesa publica orientações para hospitais e profissionais; veja regras

Recomendações também são válidas para pacientes e envolvem ações como uso de máscaras e distanciamento

Lucas Falconery e Nícolas Paulino 29 de Novembro de 2024
Variante da Covid-19

Ser Saúde

Veja o que se sabe sobre a XEC e os sintomas da nova variante da Covid-19 no Brasil

Nova variante apareceu pela primeira vez em Berlim, na Alemanha

Diário do Nordeste/Agência Brasil 14 de Outubro de 2024
Vacina da Covid

País

Anvisa aprova atualização da composição de vacinas contra a Covid-19

Agência busca evitar aumento da circulação de novas variantes

Diário do Nordeste/Agência Brasil 18 de Setembro de 2024
Profissional de saúde faz teste em paciente

Ceará

1 em cada 5 pessoas do Ceará teve Covid-19 confirmada por teste ou diagnóstico médico, mostra IBGE

Dados da PNAD Contínua 2023, em módulo suplementar relacionado à doença, foram divulgados pelo Instituto na sexta-feira (24)

Gabriela Custódio 24 de Maio de 2024
A OMS é composta por 193 Estados-membros, onde se incluem todos os Estados Membros da ONU

Mundo

OMS suspende alerta máximo pela pandemia de Covid-19

Especialistas da OMS se reuniram para discutir o rebaixamento do mais alto nível de alerta da organização, nesta quinta-feira (4)

Redação 05 de Maio de 2023
