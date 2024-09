Anvisa aprova atualização da composição de vacinas contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a atualização da composição das vacinas contra Covid-19. A estratégia pretende evitar o aumento da circulação de novas variantes do coronavírus no Brasil. Aceita por unanimidade, a orientação propõe o ajuste dos imunizantes para que sigam eficientes mesmo com as mutações da doença.

A diretora Meiruze Sousa Freitas, relatora da proposta, explicou que a atualização periódica das vacinas deve ser feita considerando a evolução constante do tipo de coronavírus SARS-CoV-2.

“O aprendizado que tivemos com a pandemia trouxe à tona a necessidade de respostas regulatórias mais ágeis. Para reduzirmos a chance de danos, é preciso reduzirmos lacunas no arcabouço regulatório. Elas precisam ser ajustadas em tempo real para atendermos as demandas urgentes de uma crise sanitária”. Meiruze Sousa Freita Diretora

Conforme Meiruze, a decisão estabelece “critérios claros e eficientes para atualização das vacinas no Brasil, de forma alinhada com as diretrizes internacionais e a evolução do cenário epidemiológico”.

Veja também País Aumento de casos de Covid amplia procura por testes em postos no RJ Ceará Pesquisa do Ministério Público quer mapear crianças e jovens órfãos da Covid-19 no Ceará

Proteção da população

Com a atualização das vacinas, a população brasileira fica mais protegida. “A constante revisão e a atualização das vacinas em sintonia com parâmetros globais são essenciais para evitarmos novos surtos e para controlarmos a mortalidade associada ao vírus. Justifica, inclusive, a urgência em suplementarmos um marco regulatório que facilite e acelere esse processo, sem comprometer a qualidade, a segurança e a eficácia”, destacou Meiruze.

A especialista ainda detalhou que, por meio do monitoramento contínuo da Covid-19, foi possível observar uma oscilação nos períodos de contágio, que não seguem um padrão sazonal.

"(O contágio da Covid-19) flutua em ondas determinadas principalmente pelo comportamento populacional. Neste contexto é crucial garantirmos acesso às vacinas atualizadas”.