Aumento de casos de Covid amplia procura por testes em postos no RJ

O aumento de casos de Covid-19, detectado pelo Centro de Inteligência em Saúde do Rio de Janeiro (CIS-RJ), resultou no crescimento da procura por testes em postos de saúde da capital carioca neste mês de agosto, além de crescimento dos atendimentos em unidades de Pronto Atendimento (UPA). Por conta desse cenário, a Secretaria da Saúde do Rio informou que retomou, nesta terça-feira (27), a divulgação do Panorama da Covid-19.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), houve um aumento de mais de 50% no número de testes de Covid-19 realizados nas últimas duas semanas.

Entre os dias 11 a 17 de agosto, foi registrada uma procura de 2.830 pessoas por testes na cidade do Rio. Já no período de 18 a 24 de agosto, esse número foi de 4.262, segundo a SMS. A taxa de resultados positivos para a doença também aumentou, passando de 2% para 7% em igual período.

A maior demanda por testes foi notada no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde a procura pelos exames rápidos, que era de 10 pessoas na semana passada, subiu para 50 nessa semana. Além disso, a taxa de pacientes positivos para a doença praticamente dobrou.

Dados da Secretaria ainda apontam que, apesar do crescimento no número de testes, as taxas de ocupação dos leitos na rede pública do município estão sob controle. Atualmente, duas pessoas estão internadas por Covid-19.

“É muito importante que a população esteja imunizada contra a Covid. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. A higienização correta das mãos é um gesto simples e fundamental nessa prevenção. Em caso de sintomas de gripe, use máscara e se houver falta de ar, febre, tosse seca, dor de garganta, procure uma unidade de saúde”, orienta a secretária de Saúde, Claudia Mello.