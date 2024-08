Ana Maria Braga se afasta do ‘Mais Você’ após testar positivo para Covid-19 

A apresentadora Ana Maria Braga publicou uma nota, nesta terça-feira (27), comunicando aos seguidores que testou positivo para Covid-19, e por isso ficará ausente alguns dias do “Mais Você”.

Veja também Zoeira Ex-BBB Rodrigão segue internado sob observação para cirurgia, diz esposa Zoeira Preta Gil enfrenta tratamento contra câncer com resiliência e otimismo, dizem médicos

“Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez", escreveu no Instagram.

"Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí, e logo estarei de volta”.

Na segunda-feira (26), Ana Maria já havia comentado sobre a mudança brusca de temperatura em São Paulo, onde a atração da Globo é gravada, e relatado mal-estar.