CAPTEI: 15 anos de Bia Capistrano e a beleza real da debutante

Na última sexta-feira, 23, Bia Capistrano comemorou seus 15 anos em grande estilo no badalado La Casa Lounge, no bairro do Meireles em Fortaleza.

A aniversariante é e estava linda. Cabelão. Beleza diferente. Lembrou-me Romy Schneider quando interpretou Sissi. Mas, voltando para 2024, Bia usou dois looks: para recepcionar os convidados, um pink fechado, ombro a ombro, com abertura na frente revelando um vestido mini. Puro charme e elegância. Para o momento solene, um tomara que caia branco mais romântico. Arrasou!

Sobre a festa... começou às 21h e se estendeu até as 3h da manhã. Por lá, amigos, familiares e muita animação.

Sob a produção geral de Raphael Joca, a comemoração contou com a gastronomia assinada pelo Lulla´s Buffet, doces da Doce Mel, bolo da Feito com Amor e bem vividos da Célia Bezerra. A decoração, criada por Mirella Bessa, trouxe um cenário que destacava, em neon, o apelido da aniversariante, e flores em tons de lavanda com arcos no estilo bem romântica.

Animando a festa, DJ Pablo Boto e, como atração principal, Fernando Amorim.

O cerimonial incluiu a tradicional valsa coreografada pela Fábrica de Movimentos.

As homenagens dos pais e das amigas emocionaram Bia.

Depois dos parabéns, a debutante dividiu o palco com o cantor e sanfoneiro Fernando Amorim para cantar alguns sucessos. Empolgadíssima.

O evento terminou com a mesma energia e entusiasmo com que começou deixando claro que os 15 anos de Bia são apenas o começo de uma nova fase repleta de felicidade e bons momentos.

Olha só nas fotos captadas por LC Moreira:

