Ana Clara ganha posição merecida de destaque com 'Estrela da Casa'; veja como funciona o reality

A estreia de 'Estrela da Casa' pode até ter sido mais tímida, algo já esperado de um novo formato na TV, mas para Ana Clara talvez a estreia oficial represente o reconhecimento que há tempos tanto se discutia nas redes sociais. Hoje um dos principais nomes da apresentação na Globo, a ex-BBB já passou por todo tipo de programa na emissora e havia sido até cogitada para outros realities. Agora, ganha um próprio e não demorou para que recebesse diversos elogios.

Na última semana, ela, assim como Boninho e Rodrigo Dourado, diretores da atração, recebeu jornalistas de todo o Brasil para falar sobre o desafio. Declarou gratidão pela oportunidade e, acima de tudo, fez questão de demonstrar o quanto acredita no programa, que ganhou status de importância e se tornou uma das principais apostas da emissora para este segundo semestre.

"Estou super feliz, muito animada e muito confiante também", disse durante o evento de lançamento na última quinta-feira (8), alguns dias antes da estreia. Na noite de terça (13), uma Ana Clara meio nervosa, mas ainda assim bastante segura, surgiu na apresentação do reality para anunciar os 14 participantes de 'Estrela da Casa' e comandar a primeira dinâmica dos confinados.

"Nem passa pela minha cabeça que nosso programa não vai ser um sucesso. Muito pelo fato de ter uma equipe tão preparada. Já trabalho com eles há seis anos, desde que deixei o BBB, e no próprio ano já firmei contrato aqui na Globo e nunca mais parei de trabalhar. Confio no processo de criação desse programa e de como ele chegou até aqui, como tudo foi lapidado, misturando a convivência e o jogo dentro desse novo reality", garantiu a apresentadora.

Não faltaram ocasiões em que Ana Clara foi citada pelo público como a sucessora natural para apresentar o BBB, por exemplo. Ainda que não tenham ocorrido como muitos especulavam, as coisas parecem ter se encaminhado para algo semelhante.

"É uma conquista muito grande", continuou ela ao ser questionada sobre a ansiedade para a nova etapa. "Sem dúvidas, é um momento muito especial para minha carreira, então fico muito orgulhosa de mim mesma", brincou, aos risos.

Em perfis no X, antigo Twitter, muitos elogiaram a desenvoltura dela no primeiro dia de programa. "A Ana Clara nasceu para ser apresentadora em horário nobre porque é muito carismática. Arrisco dizer que é uma das maiores revelações da Globo", disse uma conta. As expectativas parecem grandes, mas a ver como será até a final do 'Estrela da Casa'.

Como funciona o 'Estrela da Casa'?

Como todo bom reality show, o jogo do Estrela da Casa deve realizar uma série de dinâmicas para fomentar a disputa entre os participantes. Os destaques serão disputados em diversas provas, que misturam tanto as habilidades musicais como outras essenciais em um programa como esse.

Confira algumas posições de destaque:

Hitmaker: os competidores lançam um novo single toda quarta-feira, e no domingo é revelado quem teve a música mais ouvida nas plataformas digitais. Ele garante uma apresentação no Festival do reality e ainda recebe um presente especial dos fãs.

os competidores lançam um novo single toda quarta-feira, e no domingo é revelado quem teve a música mais ouvida nas plataformas digitais. Ele garante uma apresentação no Festival do reality e ainda recebe um presente especial dos fãs. Estrela da Semana: os competidores devem vencer um desafio em grupo proposto por um artista convidado na quinta-feira. Quem avançar para a segunda etapa disputa a Prova da Estrela, que é individual, e se ganhar terá uma vaga no Festival, além do poder de indicar dois participantes para a Batalha.

os competidores devem vencer um desafio em grupo proposto por um artista convidado na quinta-feira. Quem avançar para a segunda etapa disputa a Prova da Estrela, que é individual, e se ganhar terá uma vaga no Festival, além do poder de indicar dois participantes para a Batalha. Dono do Palco: Aos sábados, ocorre uma prova tradicional de reality, onde o vencedor garante vaga no Festival, imunidade, e a chance de enviar um competidor diretamente para a Batalha.

Confira as dinâmicas da semana no Estrela da Casa:

Duelo: Dos dois indicados pela Estrela da Semana, um poderá ser salvo pelo Duelo, realizado às sextas-feiras. Neste Duelo, eles cantarão uma música ao vivo em um palco simples e o público decide pelo Gshow quem será salvo. Quem perde vai direto para a Batalha e pode ser eliminado do programa.

Dos dois indicados pela Estrela da Semana, um poderá ser salvo pelo Duelo, realizado às sextas-feiras. Neste Duelo, eles cantarão uma música ao vivo em um palco simples e o público decide pelo Gshow quem será salvo. Quem perde vai direto para a Batalha e pode ser eliminado do programa. Batalha: Na terça-feira, durante o Festival, os três integrantes competem para permanecer no programa, permanecendo aquele que tiver mais votos do público. Destes três, dois indicados pela Estrela da Semana, um pelo Dono do Palco, e o último por votação aberta no domingo.

Na terça-feira, durante o Festival, os três integrantes competem para permanecer no programa, permanecendo aquele que tiver mais votos do público. Destes três, dois indicados pela Estrela da Semana, um pelo Dono do Palco, e o último por votação aberta no domingo. Festival: A Estrela da Semana, o Dono do Palco, e o Hitmaker participarão do Festival assim como os outros três que estão na Batalha.

