Que horas começa 'Estrela da Casa'? Veja horário do reality show que estreia nesta terça (13)

O programa "Estrela da Casa", reality inédito da TV Globo, estreia na noite desta terça-feira (13). Com direção artística de Rodrigo Dourado e apresentação da ex-BBB Ana Clara, o programa irá combinar dinâmicas do Big Brother Brasil e do The Voice.

Os 14 participantes vão ficar confinados em uma casa, enquanto competirão em provas de resistência e de música. Quem sente falta de acompanhar um programa 24 horas por dia, pode se alegrar porque o "Estrela da Casa" terá transmissão no Globoplay.

Que horas começa 'Estrela da Casa'?

O "Estrela da Casa" será transmitido às 22h30, na TV Globo, conforme o horário de Brasília, nesta terça-feira (13), após a exibição da novela "Renascer".

Nos domingos, irá ao ar depois do "Fantástico", às 23h10.

Onde assistir 'Estrela da Casa'?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.