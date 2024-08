Estrela da Casa: saiba como funciona o reality e veja fotos

O novo reality show musical da Globo, Estrela da Casa, apresentado por Ana Clara, estreia na próxima terça-feira (13). Diretamente do Rio de Janeiro, o Diário do Nordeste acompanhou a coletiva de imprensa de lançamento do programa nesta quinta-feira (8) e já adianta novidades e detalhes que devem surpreender o público nas telinhas.

Estrela da Casa será exibido de domingo a domingo, com transmissão ao vivo na Globoplay, durante 50 dias de confinamento. Os artistas irão disputar um prêmio de R$ 500 mil mais um contrato com a Universal Music. A gravação ocorre na mesma casa onde acontece o Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo.

Sob direção de Boninho, o reality já vem lapidando o talento de diversos artistas da música. Segundo o diretor, todos os participantes do programa já têm um EP pronto.

"Ele é um pouco de tudo isso, um pouco de tudo que eu aprendi nessa minha história fazendo esse tipo de reality. A [gravadora] Universal ajudou muito a gente entender como é o processo de trabalhar um artista. Esses artistas já foram trabalhados, já vêm sendo trabalhados, todos eles têm um EP pronto com oito músicas que vão ser lançadas ao longo da programação", explicou Boninho na coletiva.

Legenda: Estúdio Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

"As músicas vão ser lançadas ao longo da temporada e a coisa mais legal que a gente ouviu foi que primeiro nós olhamos os talentos musicais e esse foi o nosso escopo para decidir quem poderia passar para a segunda fase", disse.

O diretor citou a cantora sertaneja Lauana Prado como exemplo de artista consagrada que foi descoberta no The Voice, outro reality musical da casa. Ele explicou o cuidado que o programa tem em descobrir o verdadeiro talento dos músicos.

Veja também Zoeira Estrela da Casa: novo reality da TV Globo revela participantes nesta quinta (08) Zoeira Estrela da Casa, novo reality da Globo, terá três posições de destaque no jogo; confira quais

"Alguns de vocês nem devem saber, a Lauana, por exemplo, foi 'The Voice', ela saiu em sexto, ela saiu cedo e a Lauana cantava pop, rock, dance, funk, yank e o que quer que seja, mostrou toda a versatilidade, mas o que era dela real era o sertanejo e ela demorou a descobrir isso. O que nós fizemos agora foi que todo candidato teve um olhar muito cuidadoso primeiro com a sua carreira", detalhou.

Ainda durante a coletiva, Boninho esclareceu que a estreia do reality não é uma substituição ao Big Brother Brasil, pois o programa sempre ocorrerá no segundo semestre do ano.

Veja fotos

Legenda: Estrela da Casa é gravado na mesma casa onde acontece o Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Um dos quartos da Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Quarto Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Sala da Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Cozinha da Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Confessionário da Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Área interna Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Legenda: Área externa Estrela da Casa Foto: Mylena Gadelha

Variedade de gêneros musicais

Por meio do programa, o público terá a oportunidade de conhecer artistas de diversos gêneros musicais. Cada um deles vai manter-se no estilo que escolheu no início do reality.

Os músicos vão se deparar com uma megaestrutura, que se assemelha a uma "balada gigante", onde terão que colocar à prova todas as suas habilidades.

"Eles vão passar por uma porta e, ao sair na porta, um momento mágico acontece, aquela balada gigante que vocês já conhecem, já estão acostumados a ver o tamanho das festas", diz o diretor Rodrigo Dourado.

Detalhes da programação

Os diretores prometeram provas 'raiz', entre elas a "Prova da Estrela" e a "Dono do Palco", para movimentar os participantes da casa. Duelos como o hitmaker da semana, a formação de batalha e o festival também integram a programação semanal.

"No sábado, a gente vai ter uma outra prova raiz, em que a gente vai em busca de descobrir mais um protagonista da semana. Então, a gente está sempre dando oportunidade para eles aparecerem no jogo, para eles mostrarem suas virtudes, que será gravada e a gente mostra ela editada", conta Dourado.

Legenda: programação Estrela da Casa conta com Prova da Estela, Dono do Palco, Hitmaker da semana, a formação de batalha e o festival Foto: Mylena Gadelha

Depois do programa e ao vivo, o vencedor do Dono do Palco vai ter de novo que se comprometer e indicar alguém direto para uma batalha. "Será mais um participante[na batalha], nós já temos dois: temos aquele que escapou e aquele que pode ser qualquer um [da casa]", continuou o diretor.

Ana Clara explicou que ambos os candidatos são protagonistas, tanto quem vencer a Prova da Estrela quanto o campeão da prova do Dono do Palco, com poderes distintos no programa.

"Posteriormente, também tem o hitmaker da semana que se apresenta no festival. Mas acho legal a gente ressaltar aqui que na Prova do Dono do Palco, diferente do Estrela, é uma indicação só para a batalha e essa pessoa não tem chance mais de se salvar, ela já está na batalha. E a prova da estrela não, quem for o Estrela da semana indica dois e um dos dois pode sair no duelo. Então, é diferente, ambos são protagonistas, mas são poderes diferentes", detalha a apresentadora.

Boninho sublinha que o elenco será desafiado em provas bem elaboradas, para descobrir os verdadeiros talentos deles.

"Vale lembrar quando a gente fala 'prova raiz' é prova raiz mesmo. Eles vão ter que usar os seus skills musicais, são provas que são grandes brincadeiras, gigantescas brincadeiras que a gente tem pra colocar ali. Então, é um momento raiz, é um momento de jogo onde o público também curte quando eles fazem essas brincadeiras, essas tentativas ali pra ter esses bônus durante o jogo. É mais um bônus, bônus de um reality como todos os outros realities que obrigam a você passar por etapas pra conseguir, independente do seu carisma, do seu relacionamento, tudo mais", promete o diretor.

Elenco

O público irá conhecer os participantes do reality já nesta quinta-feira (8) durante os intervalos na programação noturna da TV Globo. O grande vencedor será consagrado em 1º de outubro na grande final. O prêmio será de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music, gravadora que gerenciará sua carreira e uma turnê por todo o Brasil.