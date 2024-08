Estrela da Casa: novo reality da TV Globo revela participantes nesta quinta (08)

Serão revelados nesta quinta-feira (8) os 14 participantes do "Estrela da Casa", novo reality musical da TV Globo. O anúncio dos integrantes acontecerá durante a programação noturna da emissora. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O público também conhecerá os singles de cada um dos músicos, que ficarão confinados a partir do dia 13 de agosto em uma casa com estúdio de música e sala para produção de conteúdo digital. O programa terá 50 dias de confinamento e será apresentado por Ana Clara.

"Estrela da casa" é um formato original e inédito da Globo, com direção artística de Rodrigo Dourado e direção geral de Aída Silva e Carlo Milani.

Silvero Pereira será um dos apresentadores

Ceci Ribeiro e o ator Silvero Pereira serão os responsáveis por receberem os cantores que deixam a competição no "Bate-papo Estrela da Casa", toda terça-feira.

Já no dia seguinte, quarta-feira, a jornalista Kenya Sade apresentará o "Estrela da Casa - Backstage", no Multishow.