Estrela da Casa, novo reality da Globo, terá três posições de destaque no jogo; confira quais

O 'Estrela da Casa', novo reality show musical da TV Globo, teve detalhes sobre o jogo divulgados pela emissora nesta quinta-feira (18). Serão 14 participantes na disputa, que promete envolver dinâmicas intensas, além do jogo de convivência, para esquentar a competição.

Comandada por Ana Clara, a novidade é uma das apostas da Globo para aumentar o leque de realities de sucesso. A promessa é de que o formato se assemelhe ao do Big Brother Brasil, com pay-per-view disponível e votações que envolvem o público diretamente.

Veja também Zoeira Silvio Santos tem melhora e deve receber alta até sexta-feira (19), diz jornal Zoeira Filha de Zé Felipe e Virginia conversa com 'Tio Leandro' e assusta cantor: 'Fiquei com medo'

Os postos de 'Hitmaker', 'Estrela da Semana' e 'Dono do Palco' são algumas das posições a serem conquistadas pelos confinados durante o programa. Com benefícios distintos aos competidores, as posições no jogo podem permitir a permanência e até conceder mais visibilidade aos participantes.

Confira a diferença entre cada um deles:

Hitmaker

A disputa pelo posto de 'Hitmaker' deve acontecer toda quarta-feira, quando os cantores lançam um single de seu repertório. Após essa primeira ação, será analisado o número de plays nas músicas de cada um, vencendo quem tiver o single mais ouvido.

O tal hitmaker será anunciado por Ana Clara aos domingos, quando ele terá a chance de se apresentar no 'Festival' do programa e garantir um mimo dos fãs.

Estrela da Semana

Já para se tornar estrela da semana os participantes precisarão passar por disputa na quinta-feira. Durante o dia, eles receberão a visita de especialistas de diferentes áreas do universo musical na casa em que estarão confinados.

Nesse momento, todos participarão de um workshop com os convidados, momento em que devem aprender e trocar experiências. Já à noite, no programa ao vivo, os vencedores da primeira etapa participam da segunda, a 'Prova da Estrela', que é individual.



O ganhador dessa prova se torna a 'Estrela da Semana', fica imune, conquista uma vaga para se apresentar no 'Festival' e indica dois participantes para a 'Batalha'.

Dono do Palco

Para ser o 'Dono do Palco' é preciso vencer uma prova de vários tipos de habilidades. A disputa será realizada aos sábados, durante o dia, e o vencedor conquista uma vaga para se apresentar no 'Festival', garante a própria imunidade e envia um participante direto para a 'Batalha'.

Até então, os termos 'Festival' e 'Batalha' não foram anunciados pelo programa. A estreia da atração está prevista para ocorrer no dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.