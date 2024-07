Filha de Zé Felipe e Virginia conversa com 'Tio Leandro' e assusta cantor: 'Fiquei com medo'

Filha mais velha de Zé Felipe e Virginia, a pequena Maria Alice, de 3 anos, deu um susto nos pais, conforme revelado pelo cantor, nessa quarta-feira (17). De acordo com relato do artista, compartilhado nas redes sociais, a menina teria interagido com o sertanejo Leandro, irmão falecido do avô Leonardo, enquanto conversava com o pai.

Em stories publicados no perfil da esposa, Zé explicou que estava “batendo papo” com a herdeira, quando a criança decidiu incluir o tio-avô na conversa.

“Estava arrumando mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: ‘Não é, tio Leandro?’. 'Que é isso, menina, sai fora'. Larguei ela lá, fiquei com medo”, narrou.

O cantor, então, saiu do cômodo para contar o ocorrido a Virginia, que se divertiu: “Ele saiu do quarto e entrou no closet. Eu perguntei se ele tinha deixado a filha sozinha, aí ele voltou”.

Segundo a influenciadora, essa não foi a primeira vez que Maria Alice mencionou o tio-avô. “Ela sempre fala do Leandro. Por exemplo, quando ela coloca chapéu, a gente pergunta se ela está de boiadeira, e ela responde: ‘não, não, não, eu sou o ‘Liandro'”, revelou a mãe.

Tio-avô de Alice, Leandro morreu em 1998, vítima de um câncer de pulmão agressivo. Ao lado do irmão, Leonardo, ele imortalizou inúmeros sucessos do gênero sertanejo, como “Pense em Mim” e “Não Aprendi Dizer Adeus”.