Léo Pereira brinca sobre casamento com Karoline Lima e projeta filhos: 'Um time de futebol'

A influenciadora digital Karoline Lima compartilhou o registro de uma brincadeira feita pelo namorado, o jogador de futebol Léo Pereira, e uma amiga, nesse sábado (13). Pelos stories, o trio simulou um pedido de casamento do atleta à Karoline, durante fim de semana de lazer com a família no Beach Park, em Aquiraz.

"Eu tenho a dizer para o Léo que ele é o amor da minha vida. Eu te amo muito", disse Karoline em um dos vídeos. Leo perguntou: "Você me ama? A gente vai casar?". E ela devolveu com positividade: "Vai".

O momento foi compartilhado pela advogada de Karoline, Gabriella Garcia, pelos stories do Instagram e republicado pela loira. A amiga até brincou de que as declarações de amor foram trocadas durante uma espécie de "De Frente com Gabi", em referência ao seu próprio nome e a um antigo programa de entrevistas conduzido pela jornalista Marília Gabriela.

Nas imagens, o casal trajado em roupas de banho ainda conversou sobre ter filhos. Ele perguntou quantos Karoline pretende gerar, e ela disse que seriam quantos o jogador quisesse. Leo, então, projetou ter "um time de futebol" e, logo em seguida, perguntou: "Quer casar comigo?". E a loira aceitou: "Bora!".

Depois, o atleta estendeu a brincadeira à sogra, Auri Lima. "Você deixa eu casar com a sua filha? Me dá a mão dela?", pediu. "Você tem noção, sua mãe deixou, você não pode negar agora", avisou o craque, segurado um anel de noivado, que Gabriella revelou posteriormente ser seu, na verdade.

"Roubaram minha aliança de noivado, agora precisamos de uma oficial", disse a advogada.

Amiga desmente pedido

Diante da repercussão, Gabriella usou novamente as redes sociais para comentar o caso, desta vez explicando que o pedido não passou de uma brincadeira.

"A gente estava só brincando. A gente postou tudo de uma vez, demorou a subir e, quando a gente viu, já tava tudo em quanto é lugar. Vocês brincam entre os amigos de vocês, só vamos ser mais leves? A vida já é tão complicada", disse.