Juliana Paes aproveita dia de Sol em hotel no Ceará

Destaque pela atuação em Pedaço de Mim, seriado recém-lançado pela Netflix e que repercutiu nas redes sociais ao longo da última semana, a atriz Juliana Paes escolheu a Região Metropolitana de Fortaleza para curtir seus dias de férias e aproveitar o belo litoral.

Por meio dos stories, Juliana mostrou ser uma apreciadora das belezas naturais do Ceará e compartilhou uma série de fotos na praia. Nos flagras, a artista aparece apenas de biquíni branco com detalhes em renda e um óculos de sol.

Legenda: Juliana posou com biquíni rendado. Foto: Reprodução / Instagram

Barracas, espreguiçadeiras e a areia da Praia do Cumbuco, localizada em Caucaia, compõem a paisagem dos registros compartilhados. A culinária, por sua vez, não ficou de fora das cenas: em uma das fotografias ela fez questão de exibir a apresentação de um prato feito com frutos-do-mar.

Legenda: A culinária também teve espaço na série de fotos compartilhadas por Juliana. Foto: Reprodução / Instagram

A atriz está hospedada em um resort com acomodações com vista para o mar, spa e sauna compartilhada, piscina, serviços de massagem, banheiras de hidromassagem e um restaurante.

Legenda: A paisagem do Cumbuco foi o pano de fundo das fotos da atriz. Foto: Reprodução / Instagram

Mas a passagem de Juliana Paes pelo Ceará também incluiu um passeio em família no Beach Park, em Aquiraz. Ela publicou um vídeo no feed em que aparece se divertindo nas atrações do parque aquático. “Depois de Pedaço de Mim, vim descansar… ops, descansar? Vim dopaminar, 'serotonizar' adrenalizar…”, escreveu a famosa na legenda.