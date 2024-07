Meteoro ilumina o céu em show de Simone Mendes no interior do Ceará; veja vídeo

O meteoro luminoso que cruzou estados do Nordeste também fez uma participação especial em um show da cantora Simone Mendes, no interior do Ceará, na madrugada deste sábado (13).

O fenômeno foi visto durante o evento Tamboril Fest 2024, na região do Sertão de Crateús. Na ocasião, Simone fazia um duo com a cantora cearense Thayline Vasconcelos, de Nova Russas, durante a música "Daqui pra Sempre", sucesso de Manu Bahtidão. Aparentemente, as duas artistas não notaram o acontecimento.

Ao fundo da apresentação, o clarão permitiu a visualização de nuvens e de montanhas. Seguidores das cantoras compartilharam o momento em vídeos nas redes sociais.

"Do nada um meteoro, ou será uma estrela caindo? Só sei que vi pessoalmente e fiquei encantada", disse a seguidora Viviane Mesquita.

Thayline também interpretou a luz como um bom sinal: "É do céu que vem minha base e meu alicerce, que por onde eu passe o céu sempre ilumine e que eu possa saber que sempre vai ter um Deus a me guardar", escreveu nos stories.

O que foi o clarão no Nordeste?

Conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o fenômeno avistado se trata de um bólido, um tipo de meteoro muito luminoso. Os meteoros ocorrem quando um pedaço de rocha espacial atravessa a atmosfera da Terra.

A entidade está apurando as causas da ocorrência.