MC Loma desabafa após filha se engasgar com pedaço de coxinha: 'Maior desespero da minha vida'

Através das redes sociais, MC Loma revelou aos seguidores ter enfrentado momentos de aflição com a filha, na noite desse domingo (14). De acordo com o relato da artista, as duas estavam em uma padaria, na companhia da influenciadora Mariely Santos, quando a criança engasgou com um pedaço de coxinha, chegando a “ficar roxa”.

Em vídeo publicado nos stories, a cantora contou que o susto aconteceu enquanto o grupo lanchava no estabelecimento. “Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer, [mas] ela não quis canja. A Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha de Mariely".

Notando o interesse da pequena, Mariely começou a compartilhar pequenos pedaços do salgado com a menina. Foi neste momento que Melanie se engasgou, assustando as influenciadoras.

“Teve uma hora que ela deu uma parte que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errado. Mariely começou a pedir socorro, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida”, relatou MC Loma.

Após o susto, a criança vomitou e melhorou gradualmente. Segundo a artista, Melanie é acostumada a comer coxinha, mas nunca havia se engasgado.

“Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo”, finalizou.