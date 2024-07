Cantora Iza citou maternidade no 'Conversa com Bial': 'Espero ser uma boa mãe'

A cantora Iza foi a entrevistada desta sexta-feira (12) no programa Conversa com Bial, onde falou sobre gravações de novo disco, a gravidez da pequena Nala e o momento da carreira. O programa havia sido gravado antes da polêmica envolvendo a traição da artista pelo ex-namorado, o jogador Yuri Lima.

Um dos momentos de destaque do programa ocorreu quando a cantora dedicou a música 'Uma Vida é Pouco para te Amar' para a filha.

"Canto as músicas que meu avô cantava para mim. Fico cantarolando qualquer som, falo com ela o dia inteiro. Tenho certeza que ela gosta muito de ouvir o som, de sentir o grave. Acho que ela vai ser daquelas crianças que deitam no chão no churrasco, a roda de som comendo e ela dormindo ali na paz", declarou ela na entrevista com Bial.

A cantora explicou que sempre teve o desejo de ser mãe, mas a intenção ficou mais forte há cerca de dois anos. Nala é fruto do relacionamento de Iza com Yuri, que se encerrou após divulgação de conversas eróticas entre ele e outra mulher.

"A sensação era de relógio biológico. Eu sabia que ainda tinha tempo, que podia congelar os óvulos, mas eu sempre quis ser mãe", disse a artista, que também revelou desejos inusitados e enjoos constantes nos primeiros meses de gravidez.

Iza também explicou que a gravidez acabou transformando as percepções dela sobre a vida. Conhecida por ser uma pessoa reservada, ela explicou que passou a sentir mais vontade de compartilhar, ainda que não considerasse ter nada tão interessante para mostrar.

"Tenho tido mais vontade de compartilhar, mas ainda muito por cima. Ainda é uma gravidez, uma vida, uma gestação e isso precisa ser feito com muito cuidado e restrição. E, ao mesmo tempo, estou aprendendo a viver isso agora, nunca imaginei que viveria isso com as pessoas sabendo o nome da minha filha, perguntando pela Nala", compartilhou.

Momento da carreira

Sobre a carreira, ela falou de um novo álbum, no qual estaria trabalhando atualmente. "Tenho tido mais tempo agora, reduzi minha agenda de shows", disse ao citar como teria viabilizado as gravações mesmo em meio à gestação.

"Eu sempre quis fazer um álbum de reggae, então estou trabalhando nesse álbum", completou. A ansiedade para retomar os trabalhos, claro, é constante. "Estou doida para voltar ao ritmo normal das coisas, eu quero poder viver de música para o resto da minha vida", confirmou.

Mas é a maternidade que tem tomado a cabeça da cantora em todos os dias. "Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe. Tentar não me culpar tanto, quero sentir que estou fazendo um bom trabalho. Quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa", completou a cantora.