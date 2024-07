Iza não traiu ex-marido, mas viveu término conturbado há dois anos; relembre

Após anunciar o fim do relacionamento com Yuri Lima nas redes sociais, fãs relembraram, nesta sexta-feira (12), o divórcio conturbado que Iza viveu com o ex-marido Sérgio Santos. Seguidores ainda levantaram a "teoria" de que a cantora havia traído o produtor musical com o jogador de futebol.

A dona de hits contou ao Fofocalizando, do SBT, que só passou a conversar com Yuri dois meses após a separação com Sérgio. "Ele mandou mensagem antes de tudo, antes de eu casar, mas acabou que eu me comprometi e nunca mais mandou", disse.

Já à revista Marie Claire, Iza contou que iniciou o relacionamento com o atleta pelas redes sociais após o divórcio. "Comecei a trocar ideia com ele pela internet. Vou falar sobre isso pela primeira vez. Conheci ele no Instagram. Meses depois que postei sobre a minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias", disse.

Em maio deste ano, Yuri contou que havia esperado Iza por cinco anos. "A real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Vou tentar a sorte. [...] Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro", relembrou.

Separação conturbada de Iza e Sérgio Santos

A cantora Iza e o produtor musical Sérgio Santos não teriam terminado o casamento de quatro anos em bons termos e houve um acordo de R$ 3 milhões no divórcio, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Uol, que ouviu amigos da artista.

Segundo amigos próximos, a cantora teria concluído, após anos de união com Sérgio, que estava vivendo um relacionamento tóxico.

O ponto final, então, teria vindo quando ela percebeu que o casamento a fazia perder o lado empoderado. Sérgio, que era produtor de Iza, teria arrumado várias formas de diminuir a cantora, tanto pessoalmente como profissionalmente, ditando como ela deveria se comportar.

No trabalho, Iza teria percebido que foi desestimulada a colocar as percepções próprias nas músicas, sendo proibida de deixar claro quais os desejos pessoais na arte.

A decepção maior só teria vindo mesmo com o processo de divórcio. Nele, Sérgio teria solicitado um valor de R$ 10 milhões com a separação por se considerar "responsável" pela carreira da cantora. Sem esperar a reação, Iza teria fechado acordo de R$ 3 milhões pela separação.

Término com Yuri Lima

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite de quarta-feira (10). Grávida de seis meses​ da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. (...) E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. (Ele) mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela". Iza Cantora

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal. A cantora resolveu contar momentos íntimos de sua vida pessoa por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

A cantora ainda revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.