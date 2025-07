Cearense, ex-BBB Patrícia Leitte desabafa sobre tratamento para engravidar: 'Batalhas emocionais'

A ex-BBB Patrícia Leitte, de 39 anos, fez um desabafo, nesta segunda-feira (28), e compartilhou sua jornada como tentante nas redes socais. Em junho deste ano, ela já havia relembrado o aborto espontâneo que sofreu há dois anos. Mãe de Michel Davi, de 19 anos, Patrícia revelou que ainda sonha em aumentar a família e descreveu esse desejo como algo que "queima em seu coração".

“Estou em um tratamento duro, tomando bloqueador hormonal (Zoladex), e é impossível explicar a dor de passar por esse vale. Só quem já viveu algo parecido entende o quanto é difícil enfrentar uma menopausa induzida para tratar a adenomiose”, escreveu a influenciadora. Ela também falou sobre os desafios emocionais e físicos da fase atual: "Não é fácil lidar com as mudanças no corpo, com os efeitos colaterais e com as batalhas emocionais que isso traz".

Patrícia reforçou que, apesar da dor, continua firme no propósito de realizar seu sonho de ser mãe novamente. "Não é que eu não seja mãe: sou, e isso é a maior bênção da minha vida, mas desejo reviver esse milagre", disse. Ela ainda pediu orações aos seguidores e destacou o impacto do sofrimento silencioso enfrentado longe das redes: "As pessoas não fazem ideia do que a gente enfrenta nos bastidores".

Encerrando a mensagem com fé e esperança, a ex-BBB incentivou outras mulheres a não desistirem dos sonhos. "Deus está vendo cada lágrima, cada oração, cada renúncia. E no tempo d’Ele, o milagre vem. No tempo certo", concluiu.

Patrícia Leitte participou do BBB 18, ao lado de outro cearense, Lucas Fernandes.