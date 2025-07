Renata Capucci relembra perda de bebê na 33ª semana de gestação

Renata Capucci entrevistou Tati Machado pela primeira vez, em matéria exibida no “Fantástico”, nesse domingo (27), sobre a perda de seu bebê. Ao iniciar a conversa com a jornalista e seu companheiro, Bruno Monteiro, Renata relembrou que vivenciou um episódio semelhante, há 20 anos.

“Uma triste coincidência nos une, né, Tati? Perdemos nossos filhos com 33 semanas de gravidez. Comigo foi 20 anos atrás e com você é muito recente”, disse.

Em 2018, quando participou do reality show “Popstar”, Renata deu uma entrevista ao "Mais Você" e falou sobre as três perdas gestacionais que sofreu ao longo da vida. "Eu nunca tive problema para engravidar. Meu problema acontecia durante a gestação. Logo que a gente casou, a gente engravidou do Bernardo. Eu perdi ele com 33 semanas. Você pode imaginar um negócio desses?", relembrou.

Ela ainda deu detalhes de como foi fazer a ultrassonografia e ver que o coração do bebê havia parado: "Nesse momento seu mundo desaba. Desaba. Meu primeiro filho, esperado, programado, uma gravidez perfeita, pré-natal, tudo certo, e você se vê diante desse momento devastador de ter que enterrar o bebê que já (estava) com o quarto pronto, roupinhas. Você vive um luto. Mas você levanta, porque o sonho era mais forte do que a tristeza”.

Após sua perda, nasceu Lily, sua filha mais velha, hoje com 19 anos. "Depois da Lily eu perdi outros dois. Não descobri o que tinha acontecido com o Bernardo, fizemos autópsia, todos os exames que você possa imaginar. E a gente controla o que nessa vida? Era para ser, ou não era para ser. Era para eu ser mãe da Lily e da Diana (sua outra filha, nascida em 2013). Se eu soubesse lá atrás que eu ia passar por tudo isso para ser mãe da Lilly e da Diana, eu passaria", destacou ela, que é casada há 21 anos com o médico Ivo Sternick.

Diagnóstico de parkinson

Renata também contou publicamente, em 2018, que havia sido diagnosticada com parkinson. Em 2023, a jornalista fez um pedido a seus seguidores no Instagram. "Um pedido em nome de muita gente que sofre cada vez que lê: Mal de Parkinson. Não temos mal! Temos uma doença! Empatia e informação, por favor", escreveu.

“Deixa eu contar uma coisinha a vocês: cada vez que alguém escreve Mal de Parkinson em algum lugar, principalmente sendo uma reportagem ou título jornalístico, dói na gente. O Parkinson é uma doença, não temos nenhum mal! Aliás, essa palavra de carga tão negativa não é sinônimo de doença”, continuou.