'Não foi fácil, mas cumpri o que prometi', diz amiga que fez maquiagem de Preta Gil para velório

Amiga e maquiadora de Preta Gil, Soraya Rocha fez um longo desabafo no sábado (26), um dia depois do velório da cantora. Ela era uma das pessoas mais próximas da artista nos últimos anos e revelou ter ajudado na preparação do corpo e feito a última maquiagem da amiga. "Ontem me despedi de você, e atendi seu último pedido. Não foi fácil, mas cumpri o que prometi", escreveu.

"Ali eu entendi que precisava ter esse momento só nosso. Nossa conexão é eterna! Fiz sua última maquiagem, como tenho feito nos últimos 11 anos de trabalho. Com todo amor, carinho e dedicação", completou a profissional.

Desde o diagnóstico do câncer, em janeiro de 2023, Preta Gil contou com o apoio de um grupo de cerca de 15 amigos bem próximos que cuidaram dela ao longo do tratamento. Soraya foi uma dessas pessoas e esteve, inclusive, nos Estados Unidos na última etapa do tratamento.

A maquiadora falou sobre o período mais difícil juntas e o seu luto. "Foram três anos de muita luta, como você foi guerreira, minha amiga! E nos ensinou a ser fortes até na hora da dor. Durmo e acordo pensando em você, como vai ser agora?", escreveu.

A publicação conta com uma série de registros das amigas tanto em momentos de trabalho quanto de descontração, além de registros de Preta Gil já durante o tratamento de saúde. "A dor é esmagadora dentro do meu peito, me confronto com os bons momentos que vive ao teu lado e foram muitos!", relembra.

"Mas, entendo todo o processo e o propósito de vida. Deus sabe de todas as coisas, vá em paz! Você vai estar sempre em meu coração. Obrigada. Te amo eternamente", concluiu Soraya.

Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em uma cerimônia aberta ao público e repleta de famosos que foram se despedir da cantora.

Em seguida, o corpo foi cremado em uma cerimônia íntima no Cemitério e Crematório da Penitência, também no Rio, mesma cidade onde a cantora nasceu, atendendo a mais um pedido dela.