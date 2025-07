Dupla musical t.A.T.u anuncia retorno e desperta pico de procura pelo grupo na internet

O grupo musical russo t.A.T.u., formado por Julia Volkova e Lena Katina, deve voltar aos palcos com um show especial. O retorno foi anunciado nas redes sociais, no último dia 19 de julho, gerando alta nas buscas por informações do grupo, segundo o jornal Folha de São Paulo.

A dupla surgiu em 1999, e teve sua separação definitiva em 2011. As artistas ainda tentaram seguir carreira solo desde então. Em 2019, Lena chegou a fazer um show em Fortaleza para apresentar um novo álbum.

O retorno deixou os fãs empolgados, fazendo com que o nome do grupo tivesse um pico de pesquisas no Google Trends. Na publicação do anúncio, brasileiros pediram que o Brasil esteja na lista para receber as apresentações.

Desde a separação, as duas demostraram que havia uma certa rusga entre elas. Em 2014, elas discutiram. Julia havia declarado que não aceitaria se seu filho fosse gay, Lena entrou no debate e defendeu a comunidade LGBT+.

O sinal de reconciliação foi dado em 2022, quado elas cantaram juntas novamente. As duas, atualmente, são mães, cada uma com dois filhos.