Lady Gaga de volta ao Brasil: produtora negocia três shows da artista para 2026

Após atrair uma multidão em maio deste ano para a praia de Copacabana em show histórico, no Rio de Janeiro, a cantora Lady Gaga pode voltar ao Brasil em 2026. A mesma produtora que trouxe Taylor Swift em 2023 está negociando três apresentações da artista com a Mayhem Ball Tour.

A informação foi divulgada pelo jornalista Renato Melo, que mantém o perfil "O Cara dos Discos" no Instagram. O F5, da Folha de S. Paulo, confirmou a notícia e afirmou que os shows estão sendo negociados para ocorrerem em São Paulo e no Rio de Janeiro entre março e abril de 2026.

A diva pop atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas para a praia de Copacabana no dia 3 de maio, segundo estimativa da Riotur, a empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Influenciadora Lele Pons anuncia nascimento da filha, Eloísa, afilhada de Anitta Zoeira Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam separação: 'sem brigas e sem caos'

O número superou o do público do show de Madonna, que foi realizado no mesmo lugar em maio de 2024 e teve público estimado em 1,6 milhão de pessoas.

Após o espetáculo, Lady Gaga agradeceu o carinho e dedicação dos fãs brasileiros por meio de postagens nas redes sociais.

Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show de ontem à noite – o orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro. Lady Gaga Em publicação após show no Brasil, em maio de 2025

"A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês", completou.