Shows de Taylor Swift no Brasil impulsionaram economia brasileira, diz IBGE

A passagem da turnê "The Eras Tour" da cantora Taylor Swift no Brasil impulsionou o setor de serviços em novembro do ano passado, indicou pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (16).

Segundo os dados do instituto, a série de shows da estrela pop no país beneficiou os serviços prestados às famílias, cujo volume teve alta de 2,2%, após queda de 1,8% em outubro.

"Nesse mês [novembro], a maior influência [nos serviços prestados às famílias] veio da alta de alojamento e alimentação, mas também houve avanço em outros serviços prestados às famílias, impulsionado, especialmente, pelo crescimento da atividade de espetáculos teatrais e musicais, em função dos shows da cantora Taylor Swift no país", afirmou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, em nota.

Durante coletiva de imprensa, o gerente detalhou que os shows também podem ter impulsionado outras atividades de serviços, como o setor de turismo, incluindo alojamento, alimentação e transporte.

"Acaba movimentando toda uma gama de atividades de serviços para além da empresa promotora desses shows", explicou Lobo.

'The Eras Tour' no Brasil

Taylor Swift fez seis shows no Brasil, em dois fins de semanas seguidos, com a turnê "The Eras Tour". Após a morte de uma fã em meio a uma forte onda de calor, a cantora adiou a apresentação que seria no dia 18 de novembro para o dia 20, também no Engenhão.

Entre os dias 17 e 20 de novembro, a artista subiu ao palco no Rio de Janeiro, enquanto entre os dias 24 e 26 do mesmo mês, as apresentações foram no Allianz Parque, na capital paulista.