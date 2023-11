Taylor Swift encontra família de Ana Benevides, fã que morreu no RJ, em último show no Brasil

Antes do sexto e último show da turnê "The Eras Tour" no Brasil neste domingo (26), a cantora Taylor Swift se encontrou com a família de Ana Clara Benevides, morta no primeiro show da artista no País. Parentes e amigos da jovem de 23 anos posaram para fotos com a artista nos bastidores do Allianz Parque, em São Paulo.

A família compareceu ao show de Taylor Swift e foi flagrada por pessoas que estavam no estádio em um local reservado, com alguns dos parentes utilizando uma camisa com foto de Ana Clara, incluindo o pai da jovem, José Weiny Machado. As informações são do portal gshow.

Com 23 anos, Ana Clara faleceu no último dia 17 de novembro no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, no primeiro show da cantora em solo brasileiro, logo no início da apresentação.

A jovem, natural do Mato Grosso do Sul, passou mal e foi socorrida e levada a um hospital na região, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

À época, o Rio de Janeiro passava por forte onda de calor, com termômetros marcando acima dos 40ºC, mas com sensação térmica próxima dos 60ºC. O laudo com a causa da morte de Ana Clara Benevides deve sair em até 30 dias.

Taylor Swift fez seis shows no Brasil, em dois fins de semanas seguidos, com a turnê "The Eras Tour". Após a morte de Ana Clara, a cantora adiou a apresentação que seria no dia 18 de novembro para a última segunda (20), também no Engenhão.

Entre os dias 17 e 20 de novembro, a artista subiu ao palco no Rio de Janeiro, enquanto entre a última sexta (24) e este domingo, as apresentações foram no Allianz Parque, na capital paulista.