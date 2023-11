CEO da T4F se pronuncia pela primeira vez após morte de fã no show de Taylor Swift

Serafim Abreu, CEO da T4F, produtora responsável pelos shows da Taylor Swift no Brasil, se pronunciou pela primeira vez, nesta quinta-feira (23), sobre a morte de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal no show da cantora no Rio de Janeiro, na última sexta-feia (17). O vídeo foi publicado nas redes sociais da produtora.

“Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora publicamente a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido. Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável. Respeitamos a privacidade da família e reforçamos mais uma vez nossa disposição em colaborar”, disse ele.

Legenda: Serafim Abreu Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ações para shows em São Paulo

Serafim ainda falou sobre as novas medidas adotadas para os shows de Taylor em São Paulo, neste fim de semana.

“Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao show da Taylor Swift em São Paulo, que estamos trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitido a entrada de garrafas de águas plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados. Todas as orientações para o show serão amplamente divulgadas em nossas redes para que todo mundo possa vivenciar a melhor experiência possível. Muito obrigado”.

Críticas

Nos comentários, o vídeo tem sido muito criticado pelos seguidores da T4F. “Eu tenho uma profunda agonia de quem vem se pronunciar a respeito de algo tão sério e claramente lê um texto. Talvez falar de peito aberto, realmente sentindo surtiria mais efeito”, disse uma pessoa.

“Só faltou a camiseta branca e a medalha de santo pra passar a imagem de bom moço/boa empresa”, postou outro. “Ler o texto da tela ele consegue, pagar pra levar o corpo da Ana pra família já é pedir demais”, escreveu mais um.

Inquérito

Antes do pronunciamento, a Delegacia do Consumidor (DECON) informou que vai intimar o CEO da T4F, Serafim Abreu, para depor no inquérito de apuração sobre a conduta da empresa na produção dos shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro.

O delegado Luiz Henrique Marques Pereira, do Decon, concedeu declaração ao portal gshow sobre o caso. "Abrimos o inquérito e ontem mesmo já começamos a ver a possibilidade dele ser ouvido, com questões de agenda e tudo mais. Mas ele vai ser ouvido, assim como outras diligências já começaram a ser feitas", disse o delegado.