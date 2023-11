Com viagens de jatinho, Taylor Swift está no topo das celebridades que mais poluem o ar, diz estudo

No ranking de voos operados por jatinhos particulares, a cantora Taylor Swift é a celebridade que mais emite CO2, segundo estudo da empresa Yard divulgado em 2022. O levantamento destaca o modelo privativo de viagens como o mais impactante ao meio ambiente, considerando o índice de emissão por passageiro.

Na última segunda-feira (20), a norte-americana encerrou a turnê de três dias na cidade do Rio de Janeiro. As próximas apresentações acontecerão em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

Segundo a Yard, que rastreia o uso de aviões particulares pelas celebridades, Taylor Swift acumulou 170 voos nos primeiros seis meses de 2022. O total de 22.923 minutos no ar equivale a 15,9 dias voando, uma quantia considerada bastante grande pela empresa, considerando que, nos meses citados pelo estudo, a artista não estava em turnê.

Viagem mais curta durou apenas 36 minutos

Ainda conforme o levantamento, o jato de Taylor tem um tempo médio de voo de 80 minutos e suas emissões totais de voo no ano são de 8.293,54 toneladas — ou 1.184,8 vezes mais do que as emissões anuais totais de uma pessoa média. O voo mais curto registrado de Taylor em 2022 durou apenas 36 minutos, voando de Missouri para Nashville, nos EUA.

Lista completa com as 10 maiores emissões de carbono por jatinhos entre astros, segundo a Yard:

Taylor Swift - 8.293,54 toneladas Floyd Mayweather - 7.076,8 toneladas Jay-Z - 6.981,3 toneladas Alex Rodriguez - 5.342,7 toneladas Blake Shelton - 4.495 toneladas Steven Spielberg - 4.465 toneladas Kim Kardashian - 4.268,5 toneladas Mark Wahlberg - 3.735,2 toneladas Oprah Winfrey - 3.493,17 toneladas Travis Scott - 3.033,3 toneladas

Jatinho de R$ 200 milhões

O jatinho particular usado pela cantora para desembarcar no Rio de Janeiro é do modelo Falcon 900 LX, avaliado em US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões, na cotação atual), segundo informação do jornal O Globo. A aeronave consegue comportar até 12 passageiros, sendo dois desses lugares na cabine de controle.

Outra opção usada pela cantora é o Falcon 7x, da marca Dassault, também adquirido por ela. A aeronave custou cerca de US$ 54 milhões (R$ 262 milhões).