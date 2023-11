Taylor Swift quebra salto em cima do palco, no Rio, e segue show na ponta do pé

Taylor Swift passou por um momento inusitado logo no começo do seu terceiro e último show no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20). O salto da bota cravejada de cristais quebrou e ela precisou fazer a performance na ponta do pé. O momento foi gravado por vários fãs e repercutiu nas redes sociais.

Tudo começou quando a cantora olhou para o pé, percebendo algo errado e, então, viu o salto quebrado. Rapidamente, ela arrancou a parte do calçado e seguiu a apresentação, na ponta do pé.

Um fã brasileiro conseguiu pegar o salto quebrado quando ela jogou esta parte da bota para o público e fez questão de guardá-la como um prêmio. "O salto está comigo! Protegido", escreveu, ao compartilhar uma foto em que mostra o acessório dentro de uma bolsa. "Crianças ganham chapéu na Eras Tour. Adultos ganham… um salto alto", escreveu o rapaz, em seu perfil no Instagram.

Os comentários sobre este momento surgiram na rede social X (antigo Twitter), em tom de brincadeira, com os internautas dizendo que a "Cinderela perdeu o salto". Outros, impressionados com tantos ocorridos negativos envolvendo os shows da cantora no Brasil, disseram: "Gente do céu! Até o salto da mulher quebra no Rio de Janeiro".