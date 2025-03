Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (25/3)

A terça chega leve e as ideias circulam. A Lua em Aquário se entende bem com Júpiter, criando uma atmosfera fluida para encontros, trocas e descobertas. O dia favorece conversas significativas, negociações inteligentes e conexões que expandem horizontes.



Abra sua mente e permita-se ver por novos ângulos, escutar com mais presença, aprender algo diferente. As melhores soluções podem vir de uma perspectiva que ainda não foi considerada.



À noite, às 19h02, Mercúrio faz sextil com Plutão e traz mais profundidade aos diálogos. O que parecia superficial pode ganhar camadas. Uma boa hora para investigar, planejar e acessar verdades — inclusive as suas.

Áries

Hoje é um ótimo dia para rever metas coletivas e conexões profissionais. Conversas com amigos ou pessoas influentes podem abrir novas portas. Esteja disponível para ouvir e aceitar opiniões diferentes das suas.

Touro

O céu favorece avanços na carreira. Uma ideia inovadora pode ser bem recebida ou gerar uma oportunidade inesperada. Mostre sua competência, mas esteja aberto a novas formas de fazer as coisas.

Gêmeos

Abrir a mente será essencial. Um curso, uma conversa ou uma leitura pode trazer um insight poderoso. Aproveite o dia para explorar novos caminhos de conhecimento ou para divulgar seu trabalho.

Câncer

Negociações financeiras ou conversas íntimas ganham profundidade. É hora de falar sobre o que realmente importa, com leveza, mas sem superficialidades. Confie mais na sua intuição para decisões importantes.

Leão

Relacionamentos ganham leveza e profundidade ao mesmo tempo. Um diálogo honesto pode curar feridas antigas ou alinhar expectativas. Aproveite para renovar acordos, parcerias e intenções afetivas.

Virgem

O dia favorece a rotina, os cuidados com o corpo e os ajustes no trabalho. Uma conversa no ambiente profissional pode render frutos futuros. Organize tarefas, mas deixe espaço para imprevistos positivos.

Libra

O amor e a criatividade pedem passagem. Se permita ser mais espontâneo, brincar, criar e se expressar com verdade. Um flerte, um reencontro ou uma ideia artística pode ganhar espaço se você estiver aberto.

Escorpião

Assuntos familiares e emocionais pedem sua presença. Um papo com alguém da família pode trazer revelações ou curas sutis. Aproveite para reorganizar seu espaço ou cuidar da casa com mais leveza.

Sagitário

A comunicação é sua grande aliada. Suas palavras têm poder de abrir portas ou acalmar corações. Aproveite para conversar com quem precisa, resolver pendências ou escrever algo importante.

Capricórnio

As finanças estão em foco, com espaço para negociações vantajosas. Um insight pode mostrar como ganhar mais com menos esforço. Use o dia para rever valores, fazer escolhas conscientes e planejar com sabedoria.

Aquário

Com a Lua no seu signo, tudo flui melhor quando você se conecta com a sua essência. Este é um bom momento para se apresentar com autenticidade e revisar planos pessoais. Confie nos seus instintos e ideias.

Peixes

O dia favorece práticas espirituais, introspecção e observação. Conversas consigo mesmo podem trazer mais clareza do que qualquer conselho externo. Se puder, medite, escreva ou repouse um pouco mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.